https://static.news.ru/photo/0ef2b526-6301-11ea-9caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Перу сообщило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё недавно в стране было зафиксировано только пять заражений.

Число заболевших в Чили увеличилось с 10 до 17, в Парагвае — с одного до двух, передаёт РИА Новости. Также Минздрав Аргентины сообщил, что в стране в общей сложность 17 выявленных случаев.

Как писал NEWS.ru, в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе действует режим повышенной готовности.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.