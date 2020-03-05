Министерство здравоохранения Перу сообщило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё недавно в стране было зафиксировано только пять заражений.
Число заболевших в Чили увеличилось с 10 до 17, в Парагвае — с одного до двух,
Как писал NEWS.ru, в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе действует режим повышенной готовности.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.
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