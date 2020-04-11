Число заражённых коронавирусом в Израиле перевалило за десять тысяч

https://static.news.ru/photo/56760e30-7bd3-11ea-be86-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Израиле растёт число заболевших коронавирусной инфекцией. Минздрав страны сообщил о 10 505 заражённых.

Согласно данным на утро 11 апреля, в тяжёлом состоянии находится 191 пациент, из них 132 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 1236 человека. Число летальных исходов достигло 95, передаёт РИА Новости.

Рfнее правительство Израиля объявило о смягчении введённого из-за коронавируса карантина. В стране запустят общественный транспорт, ранее закрытый. Он будет начинать работу в 5:30, что позволит сотрудникам открытых предприятий приезжать на работу вовремя. Также были утверждены правила отсрочки по выплатам штрафов за нарушение карантинного режима.

Остальные требования по изоляции продолжат действовать: гражданам нельзя выходить на улицу никуда, кроме магазина и аптеки. Также разрешены короткие прогулки, писал NEWS.ru.