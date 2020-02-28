https://static.news.ru/photo/facb18ce-5a20-11ea-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 388. Ранее сообщалось о том, что заболевание выявлено у 212 человек.

За последние сутки от болезни скончались восемь человек. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 34, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что коронавирус был обнаружен у вице-президента Ирана, заместителя министра здравоохранения и двух депутатов парламента.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки коронавируса правительство РФ временно ограничило въезд иностранных граждан с территории Ирана. Запрет вступил в силу с 28 февраля.