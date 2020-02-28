Количество случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 388. Ранее сообщалось о том, что заболевание выявлено у 212 человек.
За последние сутки от болезни скончались восемь человек. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 34,
Некоторое время назад стало известно, что коронавирус был обнаружен у вице-президента Ирана, заместителя министра здравоохранения и двух депутатов парламента.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за вспышки коронавируса правительство РФ временно ограничило въезд иностранных граждан с территории Ирана. Запрет вступил в силу с 28 февраля.
Добавьте наши новости в избранные источники