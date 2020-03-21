https://static.news.ru/photo/81b7d8d8-6b86-11ea-97da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Global Look Press

Число заражённых коронавирусом в Азербайджане превысило 50 человек

В Азербайджане за сутки количество заболевших достигло 53 человек. Об этом сообщил оперативный штаб при кабмине страны.

В Азербайджане выявлено еще девять фактов заражения коронавирусом. Их состояние стабильное, — цитирует РИА Новости сообщение властей.

Ранее коронавирус был выявлен у 44 человек в республике, 10 из них выздоровели. Один человек умер. На данный момент 42 заражённых находятся под наблюдением врачей.

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь.

Ранее власти Азербайджана приняли решение закрыть въезд в Баку, город Сумгайыт и в Апшеронский район из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение будет действовать с 19 по 29 марта, писал NEWS.ru.