https://static.news.ru/photo/d87ebf34-3db8-11ea-836e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом, возросло в Китае до 617 человек.

Об этом говорится в сообщениях комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

В провинции Хубэй зарегистрировано наибольшее число заболевших — 444 человека. В этом же регионе все 17 летальных исходов. Затем идут провинции Гуандун (32 человека), Чжэцзян (27 человека), Шанхай (16 подтверждённых случая и 22 предполагаемых) и Пекин (14 человек).

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус из Китая, вызывающий пневмонию, стал одним из конъюнктурных факторов, влияющих на курс рубля в начале 2020 года. Об этом журналистам 23 января сообщил аналитик Илья Григорьев.