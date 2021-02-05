Число заболевших коронавирусом в Нидерландах превысило 1 млн человек

В Нидерландах коронавирусной инфекцией заразились более 1 млн человек.
За прошедшие сутки было выявлено 4075 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число случаев инфицирования составило 1 001 826 человек за 11 месяцев с того момента, как вирус впервые был обнаружен в стране,
В Нидерландах прошли массовые акции протеста. 24 января вышедшие на улицы потребовали смягчить коронавирусные ограничения. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Премьер-министр страны Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками, которые не имеют никакого отношения к протестам. Несмотря на разгон акции полицией, протестующие вышли на улицы 25 и 26 января.
Как писал NEWS.ru, темпы распространения коронавирусной инфекции в мире