Число заболевших коронавирусом в Нидерландах превысило 1 млн человек

https://static.news.ru/photo/95735b08-6898-11eb-b531-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

В Нидерландах коронавирусной инфекцией заразились более 1 млн человек.

За прошедшие сутки было выявлено 4075 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число случаев инфицирования составило 1 001 826 человек за 11 месяцев с того момента, как вирус впервые был обнаружен в стране, сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

В Нидерландах прошли массовые акции протеста. 24 января вышедшие на улицы потребовали смягчить коронавирусные ограничения. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Премьер-министр страны Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками, которые не имеют никакого отношения к протестам. Несмотря на разгон акции полицией, протестующие вышли на улицы 25 и 26 января.

Как писал NEWS.ru, темпы распространения коронавирусной инфекции в мире снизились . Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен. Она считает, что улучшение эпидемиологической обстановки связано с принятием мер, которые позволили прервать «цепочки» передачи вируса. Мощным инструментом противодействия также является вакцинация.