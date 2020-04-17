Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 30 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e4554f58-80c5-11ea-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press

Минздрав Канады сообщил, что число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 30659. Умерли 1250 человек.

В четверг, 16 апреля, число умерших составляло 1048 человек.

NEWS.ru писал, что жители Канады стали массово оформлять заявления на получение финансовой помощи у правительства. Число обращений составило 6 млн. К 13 апреля власти обработали 5,4 млн заявок. Правительство Канады выделило $74 млрд на поддержку населения во время пандемии.

Сообщается, что Канада и США продлили ограничения на пересечение границы минимум на 30 дней. Они не касаются медицинских работников, которые живут в одной государстве, а трудоустроены в другом. Также меры не затрагивают коммерческие и торговые грузы.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 2,1 млн человек, более 145 тысяч умерли, более 543 тысяч излечились.