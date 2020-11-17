Число заболевших COVID-19 в мире превысило 55 млн человек

https://static.news.ru/photo/6ea8a270-28b6-11eb-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) на Земле превысило 55 миллионов, сообщили сотрудники университета Джонса Хопкинса (США). Ведомство суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Жертвами недуга стали 1 327 500 человек. Исцелились более 35,3 миллиона граждан, передаёт институт на своём официальном сайте. Лидерами по числу зарегистрированных случаев COVID-19 являются США (11 205 485), Индия (8 874 290), Бразилия (5 876 464), Франция (2 041 293) и Россия (1 954 912).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В России выявлено 22 410 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 442 человека, что оказалось печальным рекордом для нашей страны за всё время пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент, заявили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.