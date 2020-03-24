По состоянию на 24 марта во всём мире коронавирусную инфекцию выявили у более 400 тысяч человек. Количество погибших от COVID-19 и связанных с ним осложнений приближается к 18 тысячам.
Актуальную статистику по распространению коронавируса
В России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву (290).
Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.
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