https://static.news.ru/photo/54fbed86-6dfa-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

По состоянию на 24 марта во всём мире коронавирусную инфекцию выявили у более 400 тысяч человек. Количество погибших от COVID-19 и связанных с ним осложнений приближается к 18 тысячам.

Актуальную статистику по распространению коронавируса привёл Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США). Италия занимает первое место по числу умерших — более 6,8 тысячи. На втором месте Китай — более 3,1 тысячи скончавшихся от инфекции. КНР и Италия также занимают первые два места по общему числу поставленных диагнозов, в пятёрку по этому показателю входят США, Испания и Германия.

В России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву (290).

Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.