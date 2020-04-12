Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч

https://static.news.ru/photo/4424561a-7cd2-11ea-a622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Graham M.Lawrence/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании от коронавируса нового типа скончались более 10 тысяч человек. Таким образом, Объединённое Королевство стало пятой страной в мире, которая побила этот показатель.

По данным Минздрава, за сутки в стране зафиксирован 701 летальный случай. Самая сложная ситуация складывается в Англии. Там за один день произошло 657 смертей. Самому молодому умершему было 26 лет. В Шотландии скончались за сутки 26 коронавирусных больных. В Уэльсе с самого начала пандемии 369 летальных исходов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти год потребуется специалистам, чтобы разработать вакцину, способную защитить россиян от заражения коронавирусом. Об этом заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.