Число убитых и раненых при стрельбе в Афганистане превысило 70

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) устроили беспорядочную пальбу в воздух в ряде районов Кабула. Произошло это после сообщений о захвате провинции Панджшер. Число убитых и раненых превысило 70. Об этом сообщает Khaama Press.

Сообщения руководства талибов о победе в Панджшере вызвали массовое ликование среди боевиков. В порыве радости началась стрельба в воздух. По последним данным, 17 человек скончались. Руководство движения «Талибан» объявило о том, что всякий уличённый в стрельбе в воздух будет разоружён и наказан. Результаты безответственной стрельбы наносят огромный ущерб казне страны, отмечают главари боевиков.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ранее сообщалось, что талибы объявили о своей победе на севере Афганистана. Последний оплот противников группировки пал. Активные боевые действия в Панджшере начались после отказа повстанцев выполнить требования боевиков о сдаче оружия. По словам лидера движения сил сопротивления Ахмада Шаха Мосуда, афганцы не собираются идти на уступки власти, исповедующей террор.