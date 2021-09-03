Число убитых и раненых при стрельбе в Афганистане превысило 70

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) устроили беспорядочную пальбу в воздух в ряде районов Кабула. Произошло это после сообщений о захвате провинции Панджшер. Число убитых и раненых превысило 70. Об этом сообщает Khaama Press.
Сообщения руководства талибов о победе в Панджшере вызвали массовое ликование среди боевиков. В порыве радости началась стрельба в воздух. По последним данным, 17 человек скончались. Руководство движения «Талибан»
16 августа боевики движения «Талибан» окончательно
Ранее сообщалось, что талибы объявили о своей победе на севере Афганистана. Последний оплот противников группировки пал. Активные боевые действия в Панджшере начались после отказа повстанцев выполнить требования боевиков о сдаче оружия. По словам лидера движения сил сопротивления Ахмада Шаха Мосуда, афганцы не собираются идти на уступки власти, исповедующей террор.