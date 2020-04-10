Число смертей от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/c9e711d0-7b55-11ea-965c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире от связанного с ней заболевания скончались 100 450 человек.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии — 18,8 тысячи человек. На втором месте — США с 17,99 тысячи умерших, на третьем — Испания, где из-за коронавируса скончались 15,97 тысячи человек, говорится в сообщении на сайте Worldometers, который собирает статистику по COVID-19.

Как писал NEWS.ru, чёткий прогноз о том, сколько продлится пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроков её окончания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, учёные пока не могут предсказать дальнейшее поведение вируса, поскольку наблюдают за ним всего три месяца.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,65 млн человек, погибли свыше 100,3 тысячи, выздоровели 368,6 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.