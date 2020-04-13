Число смертей от коронавируса в Италии превысило 20 тысяч

https://static.news.ru/photo/13602844-7dac-11ea-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии от коронавируса погибли более 20 тысяч человек, и этот драматический порог выше только в Соединенных Штатах. За последние сутки на Апеннинском полуострове скончались 566 человек, в общей сложности COVID-19 унёс жизни 20 465 итальянцев.

При этом растёт и число людей, госпитализированных с симптомами COVID-19. Однако количество тяжелобольных пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, пошло на спад. Такие данные привёл глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, сообщает la Repubblica.

Таким образом, по состоянию на 13 апреля общее число итальянцев, заразившихся вирусом, составляет 159 516. Количество излеченных достигло 35 435.

Ранее в Сети появились кадры, демонстрирующие работу российских военных медиков в итальянском Бергамо. Они прибыли в полевой госпиталь для помощи в лечении больных с COVID-19. В медучреждении всего 142 места. В госпитале в три смены дежурят восемь бригад врачей.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна. Он также призвал не политизировать этот вопрос, писал NEWS.ru.