Число случаев заражения ковидом в мире снизилось на 21% ВОЗ: число случаев заражения ковидом снизилось за неделю в мире на 21%

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За минувшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заразились более 4,5 млн человек. Умерли более 15 тысяч. При этом количество заражений сократилось на 21% в сравнении с предыдущей неделей, а количество смертей стало меньше на 20%. Об этом сообщили в среду, 27 апреля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном бюллетене организации сообщается, что число новых случаев заражения COVID-19 и смертей с конца марта неуклонно снижается. С 18 по 24 апреля стало известно о 4 548 226 заболевших и 15 134 умерших. Это на 21% и 20% меньше, чем неделей ранее.

Снижение заболевших наблюдается в Восточном Средиземноморье (минус 30%), Западно-Тихоокеанском регионе (минус 28%), Европе (минус 28%) и Юго-Восточной Азии (минус 6%). Одновременно с этим рост числа заражений фиксируется в Африке (плюс 32%) и Америке (плюс 6%).

Схожая картина наблюдается и по числу смертей. Их количество снижается в Восточном Средиземноморье (минус 34%), Западно-Тихоокеанском регионе (минус 33%), Европе (минус 23%) и Америке (минус 19%). Растёт число смертей в Африке (плюс 110%) и Юго-Восточной Азии (плюс 41%).

Доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, остается «омикрон». Он был обнаружен в 99,7% образцов биоматериалов. поступивших на анализы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 12 странах мира зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Вспышка отмечена в Великобритании, на долю которой пришлось 114 случаев.

В организации отметили, что известно об одном летальном исходе. При этом возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет. Почти каждому десятому потребовалась трансплантация печени.