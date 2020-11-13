Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона

https://static.news.ru/photo/7af4411a-2735-11eb-85f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Barone/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мире к 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 перешагнуло отметку в 54 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

На 13:52 мск общее число случаев заражения на планете составило 54 006 870. Жертвами коронавируса за всё время с начала пандемии стали 1 312 356 человек. Вылечились более 34,7 миллиона заболевших.

В России в воскресенье коэффициент распространения COVID вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Кроме того, за последние сутки в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. 25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно. За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее).

Как сообщал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом ухудшается и в США. Врачи отмечают перегрузку системы здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. На фоне всё ухудшающейся статистики врачи чувствуют себя измотанными, специалистов на всех пациентов с COVID-19 не хватает.