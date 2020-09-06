Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 27 миллионов

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщил университет Джонса Хопкинса.
По данным университета на раннее утро 7 сентября, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. Скончались 882 053 пациента с COVID-19.
ВОЗ объявила вспышку вируса нового типа пандемией 11 марта 2020 года.
На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа.
Как писал NEWS.ru ранее, российские учёные обнаружили связь между рационом питания и случаями смертности от коронавируса. Учёные проанализировали показатели смертности от коронавирусной инфекции и рацион питания в странах с низким индексом.
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