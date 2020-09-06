Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 27 миллионов

https://static.news.ru/photo/adf7a4e0-f0b6-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным университета на раннее утро 7 сентября, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. Скончались 882 053 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время более 18 миллионов заболевших.

ВОЗ объявила вспышку вируса нового типа пандемией 11 марта 2020 года.

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru ранее, российские учёные обнаружили связь между рационом питания и случаями смертности от коронавируса. Учёные проанализировали показатели смертности от коронавирусной инфекции и рацион питания в странах с низким индексом.