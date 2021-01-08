Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 млн

https://static.news.ru/photo/40f70f46-5382-11eb-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Mu Yu/Global Look Press

Число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире превысило отметку в 90 млн. Об этом говорится в данных, опубликованных Университетом Джонса Хопкинса, который суммирует статистику, предоставляемую федеральными и местными властями, а также прочими открытыми источниками.

Коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии, по данным университета, заразились 90 005 787 человек. Самое большое число выявлено в Соединённых Штатах — порядка 22,2 млн. Количество летальных случаев превысило 1,93 млн, выздоровели 50 млн заразившихся.

За предыдущие сутки, согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось более чем на 799 тысяч. Число летальных случаев увеличилось более чем на 15,4 тысячи, превысив 1,9 млн.

Как сообщал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении количества заболевших коронавирусной инфекцией в России. По её словам, за первую декаду наступившего года число заразившихся в РФ снизилось на 12%. Попова добавила, что за это время снизилось примерно на тот же процент и число госпитализированных.