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Мир

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 млн

23:12, 10 января 2021
Фото: Xinhua/Mu Yu/Global Look Press

Число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире превысило отметку в 90 млн. Об этом говорится в данных, опубликованных Университетом Джонса Хопкинса, который суммирует статистику, предоставляемую федеральными и местными властями, а также прочими открытыми источниками.

Коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии, по данным университета, заразились 90 005 787 человек. Самое большое число выявлено в Соединённых Штатах — порядка 22,2 млн. Количество летальных случаев превысило 1,93 млн, выздоровели 50 млн заразившихся.

За предыдущие сутки, согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось более чем на 799 тысяч. Число летальных случаев увеличилось более чем на 15,4 тысячи, превысив 1,9 млн.

Как сообщал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении количества заболевших коронавирусной инфекцией в России. По её словам, за первую декаду наступившего года число заразившихся в РФ снизилось на 12%. Попова добавила, что за это время снизилось примерно на тот же процент и число госпитализированных.

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