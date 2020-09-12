Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 29 млн

https://static.news.ru/photo/46f2892a-f65d-11ea-93d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 млн.

Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса в США, ведущего подсчёты числа инфицированных на основе информации международных организаций, а также федеральных и местных властей. Согласно им, по состоянию на 14 сентября количество заражённых составляет 29 006 033, передаёт ТАСС.

Кроме того, скончались за время пандемии от коронавируса 924 105 человек, успешно завершить лечение удалось 19 625 959 пациентам с диагностированным COVID-19. Лидирует по числу выявленных случаев заражения по-прежнему США (6 519 979), на втором месте — Индия (4 846 427). Замыкает тройку лидеров Бразилия (4 330 455).

14 сентября NEWS.ru писал о том, что почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.