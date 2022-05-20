Число российских постояльцев резко выросло в отелях Прибалтики

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Число россиян, остановившихся в отелях Финляндии и Эстонии в марте выросло в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкий рост числа приезжающих из России зафиксирован и в Латвии, сообщает РБК.

На Кипре и в Турции снизилось количество российских путешественников. Причём, статистика учитывает толь ко тех, кто останавливался на ночёвки в отелях или других официальных объектах размещения. В Финляндии в марте останавливались 3,9 тыс. россиян, их число выросло в 9,3 раза по сравнению с мартом прошлого года. Резкий скачок приезжих в марте наблюдался и по сравнению с февралём 2022 года.

В Эстонии прирост постояльцев из России составил 9,2 раза: в марте в отелях останавливались 5,9 тыс. россиян, в феврале — 4,7 тыс. россиян, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

По итогам I квартала 2022 года Россия вошла в пятёрку стран, чьи граждане чаще всего посещали Латвию. В местных отелях останавливались 6,1 тыс. россиян, это в 2,5 раза больше, чем за март прошлого года. В феврале их было 1,8 тыс. человек.

Литва в январе — марте приняла 3,4 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем в марте прошлого года.

Ранее латвийский канал TV3 сообщил, что Латвия, Литва и Эстония увеличили в марте объёмы импорта российской электроэнергии в два раза по сравнению с январём. Отмечается, что страны Прибалтики неоднократно заявляли об энергетической независимости от Москвы.