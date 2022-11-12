Число раненных при стрельбе в Канаде выросло до четырех CTV: число раненных при стрельбе в канадском колледже выросло до четырех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число раненных при стрельбе в колледже в канадском Квебеке увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на данные полиции. Ранее речь шла о трех пострадавших.

Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в учебном заведении в округе Лаваль. Здание к колледжу пекрыто полицией. Подробности инцидента не приводились.

В колледже проходят обучение около 7 тысяч студентов.

Также стало известно, что два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой на эротическом балу в американском Сакраменто. Инцидент произошёл на мероприятии, которое организаторы назвали «экзотическим эротическим Хеллоуин-балом». На балу присутствовало несколько сотен человек.