На празднике огня в Иране пострадали тысячи человек Mehr: на празднике огня в Иране пострадали 3267 человек

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/ Global Look Press

В ходе предновогоднего празднования в Иране Чахаршанбе-Сури, во время которого люди прыгают через разведенные на улицах костры, пострадали 3267 человек, написало иранское агентство Mehr. Число погибших достигло 14 человек.

В больницы бригадами скорой помощи были доставлены 463 человека. Из них 189 пациентов лишились конечностей, 981 человек получил ожоги и у 1070 были травмированы глаза. Кадры праздника Чахаршанбе-Сури в Иране опубликовало агентство РИА Новости.

Древний праздник огня Чахаршанбе-Сури мусульмане отмечают перед Новы годом, Ноурузом, который наступает 21 марта. Празднества, символизирующие приход весны и возрождение природы, начинаются за две-три недели до последней среды календарного года. В это время на улицах городов разводят костры и начинают через них прыгать. В традиционные обычаи были добавлены петарды и фейерверки. Зачастую пиротехника изготавливается самостоятельно, поэтому она очень опасна для окружающих.

В конце февраля стало известно, что в больницу Зеленограда была доставлена 56-летняя женщина с ожогом половых органов от взрыва петарды. Она стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 2,6 млн рублей и заставили сделать татуировку.