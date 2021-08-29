Число погибших в результате взрывов в Казахстане возросло до 14

Количество погибших в результате серии взрывов боеприпасов в воинской части в Казахстане возросло до 14. Тело ещё одной жертвы было найдено сапёрами на месте происшествия. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. Кроме того, продолжаются поиски ещё двух человек, которые считаются пропавшими, отметили в ведомстве.

По меньшей мере 10 взрывов прогремели на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана вечером 26 августа. Помимо 14 погибших, пострадали около ста человек, половина из которых — сотрудники МЧС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём траура. Российский лидер Владимир Путин направил ему телеграмму с соболезнованиями.

Некоторое время назад стало известно, что на складе в воинской части произошёл ещё один взрыв. В этот раз никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.