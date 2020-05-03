Число погибших в мире от коронавируса превысило 251 тысячу человек

Количество жертв заболеваний, связанных с коронавирусом, в мире за сутки выросло на 4087 человек и достигло 251 562.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, к сегодняшнему дню насчитывается 4 584 118 пациентов с COVID-19 (66 065 выявленных случаев за сутки). Выздоровели свыше 1 млн 167 тысяч человек.
На первом месте по числу заболевших находятся США с 1 180 634 зафиксированными случаями коронавируса. За ними следуют Испания и Италия с 218 011 и 211 938 пациентами соответственно.
В России выявлено 145 268 больных. Излечились 18 095 человек, 1356 скончались. Сейчас страна находится на седьмом месте в мире по числу заболевших.
Как писал NEWS.ru, ранее учёный-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная сообщила, что отсутствие широкого тестирования и разные методики подсчёта являются главными факторами того, что существует заметная разница в показателях смертности от коронавируса в разных странах.
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