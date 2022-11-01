Число погибших в давке в Сеуле выросло до 156

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press

Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея

Количество погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 156, сообщило агентство Yonhap. По последним данным, число пострадавших составляет 151. Состояние 29 из 40 госпитализированных оценивается как тяжелое.

29 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 122 получили легкие травмы, — сказано в сообщении агентства.

Ранее стало известно о смертельной давке в Сеуле в районе Итхэвон, считающемся одним из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечался без антиковидных ограничительных мер. Давка началась в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно четыре метра.

К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. В результате трагедии погибли четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим. Среди жертв трагедии оказались 26 иностранцев из 14 стран, включая Китай и Россию.

31 октября руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец сообщил, что две погибшие в результате давки в Сеуле россиянки приехали в Южную Корею из Приморья, одна из Санкт-Петербурга, еще одна из Красноярска. Он также отметил, что у трех погибших в Корее находились родственники.