Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28

Фото: Jan Ali Laghari/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 28, пострадали более 150 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей власти. На момент инцидента в помещении находились по меньшей мере 260 человек. По данным агентства, значительное число жертв — полицейские, собравшиеся на дневную молитву. Начальник полиции города Иджаз Хан отметил, что мечеть находилась внутри комплекса, в котором также располагаются штаб региональной полиции и контртеррористическое подразделение.

Большая часть здания обрушилась, под завалами, скорее всего, находится кто-то еще, — добавил представитель полиции Сикандар Хан.

Взрыв в мечети произошел 30 января во время молитвенного обряда. По сведениям полицейских, находившихся недалеко от взрыва, звук хлопка был настолько сильный, что он разнесся на несколько километров по всей округе. Изначально было известно о 17 погибших, среди которых двое полицейских, и 90 раненых. По данным СМИ, 15 человек были в критическом состоянии.

Ранее в Афганистане произошел взрыв в мечети, расположенной в провинции Герат. В результате взрыва погибли 20 человек, включая имама мечети. По меньшей мере пострадало 23 человека. Предварительно было установлено, что за взрыв ответственен террорист-смертник.