Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22 человек

Фото: Philip Poupin/ZUMAPRE Philip Poupin/ZUMAPRESS.com/Global Look PressSS.com

До 22 человек возросло число погибших при зрыве на шахте на севере турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Ранее речь шла о 14 жертвах.

Число погибших составляет 22 человека, ранения получили 17 человек, — написал министр в своем Twitter.

Ранее министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил о по меньшей мере 14 погибших.

По информации телеканала A Haber, инцидент произошел 14 октября. На глубине 300 метров на месте взрыва находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек остаются заблокированы под землей.

Как сообщает телеканал TRT Haber, в субботу, 15 октября, президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить место взрыва.

19 августа два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Олкон» (разрабатывается «дочкой» «Северстали») в Оленегорске в Мурманской области.

Также стало известно, что считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе найден живым спустя шесть дней после обрушения породы. Трагедия на шахте произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события».