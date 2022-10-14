Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 14 МВД Турции: число погибших при взрыве на шахте на севере страны возросло до 14

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Жертвами взрыва на шахте на севере Турции стали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Ранее речь шла о двух погибших. Слова министра приводит ТАСС.

В эту смену работали 110 рабочих, 49 из них находились в зоне риска. На данный момент 28 человек получили ранения, 14 погибли, — сказал Сойлу.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что два человека погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва, который произошел на шахте на севере Турции.

По информации телеканала A Haber, на глубине 300 метров на месте взрыва находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек остаются заблокированы под землей.

Как сообщает телеканал TRT Haber, в субботу, 15 октября, президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить место взрыва.