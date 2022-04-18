Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 25 человек

Число погибших в результате взрывов в Кабуле увеличилось как минимум до 25 человек, передаёт местное новостное агентство Aamaj News. По данным СМИ, в городе прогремело три взрыва. Самое большое количество людей пострадало после взрывов, случившихся у школы Абдула Рахима на западе афганской столицы.

Как заявил представитель кабульского управления безопасности, сформированного радикальным движением «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru), Халид Задран, в западной части столицы Афганистана прогремели три взрыва. Все взрывы произошли у образовательных учреждений, — говорится в сообщении.

Взрывы произошли 19 апреля на территории школы «Мумтаз» и школы имени Рахима Шахида. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, десятки пострадали.

Случаи взрывов участились в Афганистане с конца 2021 года. Практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Одновременно с этим талибы регулярно заявляли о том, что не представляют угрозы для Афганистана.