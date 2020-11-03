Число погибших при теракте в Вене выросло до четырёх человек

https://static.news.ru/photo/527152c2-1da4-11eb-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de/Global Look Press

Количество жертв теракта в Вене достигло четырёх человек, сообщил бургомистр города Михаэль Людвиг.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек и ликвидации одного нападавшего.

Группа неизвестных в понедельник, 2 ноября, открыла стрельбу возле синагоги в австрийской столице. Сообщалось о 15 раненых, среди которых сотрудник полиции. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Дипломат выразила соболезнования австрийцам.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший был сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).