Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР выросло до шести человек

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Число погибших при обстреле ВСУ Стаханова выросло до шести человек. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Шесть человек погибло и шесть ранено, по уточнённым данным, от обстрела Стаханова, — написал дипломат.

В результате ночного обстрела города Стаханов Луганской Народной Республики пострадали 11 многоквартирных и 7 частных домов, а также детский сад. Несколькими сутками ранее данный населенный пункт подвергся массированной атаке ВСУ из РСЗО «Ураган».

В доме престарелых в Стаханове, загоревшемся после обстрелов ВСУ 31 мая, также были погибшие и раненые.

Ранее в результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины 22 и 24 лет. Ранения получили 24 человека, из них — восемь детей.