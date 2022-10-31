Число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек AFP: число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат достигло 120 человек

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До 120 возросло число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию. Ранее телеканал NDTV сообщил о 91 погибшем.

На данный момент мы обнаружили 120 тел. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения поисковой операции, — рассказал начальник полиции города Морби.

Мост на плотине Махчу у города Морби был построен более 140 лет назад, два года назад его закрыли на реконструкцию, 26 октября он был сдан в эксплуатацию. По данным СМИ, в момент обрушения на мосту находились около 500 человек, включая детей. После падения конструкции порядка 350 человек оказались в воде.

По словам члена парламента от БДП Моханбхая Кальянджи Кундарии, на месте ЧП работает техника для откачки воды, чтобы тела было проще найти, так как в реке Мачху много ила. Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч.

В связи с обрушением моста в преддверии выборов партия Индийский национальный конгресс (ИНК) обвинила в трагедии Бхаратия джаната парти (БДП). Конгресс потребовал провести расследование, утверждая, что мост не получил разрешения на открытие от городских властей.