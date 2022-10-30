Число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось в два раза При обрушении моста в Индии погибло более 60 человек

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Число погибших при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат увеличилось — скончались более 60 человек, заявил министр Панчаята штата Бриджеш Мерджа. Как сообщает The Times of India, последние семь месяцев мост был закрыт на реконструкцию, его открыли четыре дня назад. Ранее сообщалось о 35 погибших.

По данным газеты, в момент обрушения на мосту находились около 150 человек. Как сообщают другие местные СМИ, на мосту было около 500 человек. Член парламента от Бхаратия джаната парти (БДП) Моханбхай Кальянджи Кундария рассказал, что на место ЧП прибыла техника для откачки воды, чтобы тела было проще найти, так как в реке Мачху много ила. Правительство штата Гуджарат сформировало комитет из пяти человек для расследования произошедшего.

Как сообщило российское посольство в Индии, информации о возможном наличии пострадавших россиян в результате ЧП пока нет, но дипломаты следят за ситуацией, передает ТАСС.

ЧП произошло около 18:30 по местному времени. Многие люди повисли на обрушившемся дорожном полотне, часть упали в воду и пытались спастись вплавь. На место прибыли экстренные службы, но спасательную операцию затрудняет вечернее время суток и сильное течение реки. Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч.