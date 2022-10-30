Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек

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Число погибших при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат увеличилось до 91 человека, пострадали 70 человек, сообщает телеканал NDTV. Всего на мосту находилось около 500 человек, часть из них после обрушения оказались в воде. Как пишет The Times of India со ссылкой на местного чиновника, мост был открыт четыре дня назад после семимесячного ремонта и еще не успел получить сертификата пригодности.

Он был открыт после завершения ремонтных работ. Но местный муниципалитет еще не выдал никакого сертификата пригодности, — заявил чиновник.

ЧП произошло около 18:30 по местному времени. Многие люди повисли на обрушившемся дорожном полотне, часть упали в воду и пытались спастись вплавь. На место прибыли экстренные службы, но спасательную операцию затрудняет вечернее время суток и сильное течение реки. Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч. Ранее сообщалось о 60 погибших.