Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников выросло Гутерреш: число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников возросло 196

Фото: IMAGO/Bianca Otero/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Число погибших от ударов Израиля гуманитарных работников достигло 196, написал на своей странице в соцсети Twitter (X) генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, это является недопустимым.

В результате разрушительных израильских авиаударов, в результате которых вчера погиб персонал «Всемирная центральная кухня», число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН. Это недопустимо, — указал он.

Ранее Израиль передал ООН предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и перевести его сотрудников в другое агентство. Отмечается, что предложение было представлено начальником генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви представителям ООН в Израиле, а они направили его генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

Согласно инициативе, несколько сотен сотрудников БАПОР предлагают перевести в одну из других организаций ООН, например во Всемирную продовольственную программу. Либо, как вариант, в новую организацию, специально созданную для распределения продовольственной помощи в Газе.

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан сообщил, что многие члены персонала БАПОР в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что данная ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».