Число погибших от наводнений в Бразилии продолжает расти G1: число погибших в результате наводнений на юге Бразилии выросло до 78

Общее число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 78 человек, сообщил портал G1 со ссылкой на отчет Службы гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенного на юге страны на границе с Аргентиной и Уругваем. По ее информации, еще 175 человек получили травмы.

Представители службы добавили, что еще 105 человек числятся пропавшими без вести. В общей сложности от дождей и урагана в Бразилии пострадали более 844 тысяч жителей. Последствия природного бедствия затронули 341 муниципалитет. По словам губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте, для восстановления разрушенных территорий необходим «План Маршалла».

Ранее Служба гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщила о 66 погибших в результате наводнений на юге Бразилии. Тогда число раненных составляло 155, 101 человек числился пропавшим без вести. На территории бразильского штата продолжает действовать предупреждение о потенциальной опасности из-за сильного дождя.

Также ранее пресс-служба МЧС России сообщила о спасении табуна лошадей, оказавшегося отрезанным от суши из-за наводнений в Тюменской области. Животные паслись на поле, однако вода прибыла слишком быстро. Спасатели перевезли жеребят в лодках на берег.