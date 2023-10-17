Названо число пропавших без вести россиян в Израиле Посол РФ: в Израиле на фоне конфликта без вести пропали девять россиян

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девять граждан России значатся в списках пропавших без вести в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил NEWS.ru посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По его словам, прежде в этом списке было 12 человек, но в дальнейшем стало известно об их гибели. Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек, сказал глава дипмиссии.

Пропавших без вести, к сожалению, значительное число, но мы оперируем только данными, полученными от израильской стороны, так как у нас нет собственных возможностей для проверки таких сообщений. Мы получаем сообщения о пропавших без вести. Я сообщил о девяти пропавших, тогда как раньше я говорил о 12. Это связано не с тем, что мы дезинформировали, а с тем, что часть пропавших без вести была подтверждена как погибшие. Поэтому число погибших растет, — сказал глава дипведомства.

Более подробную информацию о судьбе россиян, пострадавших в результате атаки ХАМАС, получить пока невозможно, сказал Викторов. Он отметил, что представители посольства активно над этим работают совместно с Министерством внутренних дел Израиля.

Ранее сообщалось, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело россиянки, которая неделю считалась пропавшей без вести после атаки группировки ХАМАС на фестиваль электронной музыки Supernova на границе с сектором Газа. Девушка и ее молодой человек подрабатывали на мероприятии в охране.

До этого сообщалось, что во время отражения атаки ХАМАС погибла лейтенант ЦАХАЛ Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских мигрантов. Как сообщало издание The Jerusalem Post, девушка пожертвовала собой, защищая сослуживцев.