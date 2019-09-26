https://static.news.ru/photo/1d876d1e-e103-11e9-b6b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

Семнадцать человек стали жертвами наводнений в Индии. Из-за затоплений в результате продолжительных ливней спасателям пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек.

Большинство погибших — в городе Пуна и соседних с ним районах. В настоящее время сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия стихийного бедствия и восстанавливают городскую инфраструктуру. Глава охваченного дождями штата Махараштра Девендра Фаднавис распорядился об оказании финансовой помощи всем потерпевшим, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, по меньшей мере 21 человек погиб в результате наводнений и оползней в индийском штате Химачал-Прадеш. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 500 человек. Ещё около полутора тысяч нуждаются в помощи экстренных служб.