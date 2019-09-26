Семнадцать человек стали жертвами наводнений в Индии. Из-за затоплений в результате продолжительных ливней спасателям пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек.
Большинство погибших — в городе Пуна и соседних с ним районах. В настоящее время сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия стихийного бедствия и восстанавливают городскую инфраструктуру. Глава охваченного дождями штата Махараштра Девендра Фаднавис распорядился об оказании финансовой помощи всем потерпевшим, передаёт
Ранее, как писал News.ru, по меньшей мере 21 человек погиб в результате наводнений и оползней в индийском штате Химачал-Прадеш. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более 500 человек. Ещё около полутора тысяч нуждаются в помощи экстренных служб.