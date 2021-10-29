Число отравившихся в Египте россиян выросло до 40

Число россиян, получивших отравление в одном из отелей Хургады увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Федерации туристических палат Египта.

По имеющимся данным, четыре человека уже выписались из больницы, остальные ещё проходят лечение. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Предполагается, что врачи отпустят их уже 1 ноября.

Сам отель закрыт на неопределённый срок. Оставшихся в нём туристов расселили в другие гостиницы.

Прокуратура начала расследование. Несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении проудктов питания и напитков, а также оказываемых услуг отелю грозят крупные штрафы, а также полное закрытие с отзывом лицензии.

Российское консульство в Хургаде отслеживает ситуацию.

Накануне об отравлении российских туристов в отеле Египта сообщил житель Татарстана, у которого на отдыхе в этом месте оказалась семья. Мужчина сообщил, что отравление получили от 20 до 30 человек, многие из них — дети возрастом от 2 лет. Все имели схожие симптомы: температура, тошнота, диарея.

