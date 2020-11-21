Число новых случаев COVID-19 в Турции побило рекорд

https://static.news.ru/photo/e516955a-2ce6-11eb-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие врачи за последние стуки выявили 6017 новых случаев коронавируса. Таким образом, второй день подряд в стране регистрируется рекорд по приросту числа заболевших.

Общее число заболевших в стране составляет 446 822. За последние сутки от COVID-19 погибли 139 пациентов, за всё время — 12 358 пациентов, сообщили в местном Минздраве.

В тяжёлом состоянии находятся 4217 больных. Вылечились сегодня 3812 пациентов, всего — 374 637, — передаёт РИА Новости.

Накануне глава ведомства Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.

Минздрав Израиля считает, что распространение коронавируса в Турции вышло из-под контроля. Ведомство указывает, что турецкие власти отказываются учитывать в статистике заболеваемости бессимптомных носителей, что серьёзно осложняет оценку ситуации. Ведомство также утверждает, что турецкие больницы заполнены в среднем на 50%.

Как писал NEWS.ru, медики за последние 24 часа зафиксировали в мире свыше 604 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — 604 943.

Общее число заражённых за всё время пандемии превысило 57,88 млн (57 882 183). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 24 часа на планете от недуга скончались более 9 тысяч пациентов (9237), всего погибло 1,37 млн граждан (1 377 395).