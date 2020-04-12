Число излечившихся от коронавируса превысило 400 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/5c3e1a4a-7c3e-11ea-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число излечившихся от коронавируса во всём мире уже превысило 400 тысяч человек. Всего на планете зафиксирован на 11 апреля 1,7 млн случаев заражения инфекцией.

Умерли от COVID-19 108 178 больных, вылечились — 400 760 пациентов, сообщает сайт Worldometers. Указанные данные можно считать довольно относительными, так как это только подтверждённые врачами случаи заражения. В реальности вирусом переболели гораздо больше людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи всего мира не обладают достаточным объёмом знаний о коронавирусе COVID-19, чтобы спрогнозировать его дальнейшее влияние на организм исцелившегося человека. Об этом рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.