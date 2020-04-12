Число излечившихся от коронавируса превысило 400 тыс. человек

Число излечившихся от коронавируса во всём мире уже превысило 400 тысяч человек. Всего на планете зафиксирован на 11 апреля 1,7 млн случаев заражения инфекцией.
Умерли от COVID-19 108 178 больных, вылечились — 400 760 пациентов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи всего мира не обладают достаточным объёмом знаний о коронавирусе COVID-19, чтобы спрогнозировать его дальнейшее влияние на организм исцелившегося человека. Об этом рассказал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.
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