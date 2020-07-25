Число инфицированных коронавирусом в мире выросло более 16 млн человек

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло более 16 млн человек по состоянию на 26 июля 2020 года.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 644 582 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса в США.

По сведениям организации, по состоянию на 26 июля 2020 года коронавирусной инфекцией в мире заражены 16 046 986 человек. США лидируют по количеству случаев заражения, там зарегистрирован 4 178 021 случай. Следом идут Бразилия, где заражены коронавирусом 2 394 513 человек. Далее Индия, там зафиксировано 1 385 635 случаев заражения.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России зафиксировано 806 720 случаев заражения. Отмечается, что жертвами коронавирусной инфекции стали 13 192 человека, а выздоровели 597 140 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из американского Университета Джорджа Вашингтона создали прибор, способный практически мгновенно определять наличие коронавируса в организме человека. Детектор также может выявлять наличие антител к коронавирусу, если человек уже перенёс заболевание и у него появился иммунитет. Работа прибора основывается на методе цветовой спектроскопии. Результаты теста пациент может получить через специальное мобильное приложение.