https://static.news.ru/photo/ea215808-67f9-11ea-b92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Число заразившихся новым типом коронавируса в Канаде достигло 424 человек, за сутки зарегистрировано более 100 новых случаев заражения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства Канады.

Отмечается, что больше всего вирус распространился на территории Онтарио, Британской Колумбии и в провинции Альберта. Жертвой коронавируса стали четыре человека.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что правительство Венесуэлы объявило о введении карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса на территории всей страны.