Число заразившихся новым типом коронавируса в Канаде достигло 424 человек, за сутки зарегистрировано более 100 новых случаев заражения. Об этом
Отмечается, что больше всего вирус распространился на территории Онтарио, Британской Колумбии и в провинции Альберта. Жертвой коронавируса стали четыре человека.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что правительство Венесуэлы объявило о введении карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса на территории всей страны.
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