Число заражённых новым типом коронавируса на Украине увеличилось с 29 до 39 человек. Новые случае были выявлены в Черновицкой области.
20 марта в Украине подтверждены 39 случаев COVID-19. Десять новых случаев зафиксированы в Черновицкой области. Сейчас в Украине три летальных исхода от COVID-19, — сообщает пресс-служба минздрава страны в Telegram.
На сегодняшний день в мире более 277 тысяч заразились коронавирусом, более 11 тысяч умерли, свыше 91 тысячи выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, первый случай инфицирования новым коронавирусом зафиксирован во Львове. Мужчина заразился в Германии.
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