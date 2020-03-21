https://static.news.ru/photo/fb7c6d3e-6b34-11ea-bd9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заражённых новым типом коронавируса на Украине увеличилось с 29 до 39 человек. Новые случае были выявлены в Черновицкой области.

20 марта в Украине подтверждены 39 случаев COVID-19. Десять новых случаев зафиксированы в Черновицкой области. Сейчас в Украине три летальных исхода от COVID-19, — сообщает пресс-служба минздрава страны в Telegram.

На сегодняшний день в мире более 277 тысяч заразились коронавирусом, более 11 тысяч умерли, свыше 91 тысячи выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, первый случай инфицирования новым коронавирусом зафиксирован во Львове. Мужчина заразился в Германии.