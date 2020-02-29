https://static.news.ru/photo/cf6b4cde-5ac6-11ea-94db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек.

Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, в Китае зарегистрировано 79 251 случай, за пределами материкового Китая заразились 5902 человека. Больше всего больных в Южной Корее — 2931, на территории Японии — 931 и 888 — в Италии.

По последним данным скончались 2924, выздоровели 39 497 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская инфекционная больница № 1 приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту «Шереметьево» с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус. Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать.