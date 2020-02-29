К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек.
Как
По последним данным скончались 2924, выздоровели 39 497 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московская инфекционная больница № 1 приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту «Шереметьево» с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус. Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать.
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