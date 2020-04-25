Цхинвалу временно вернули второе название Сталинир

https://static.news.ru/photo/aee850ae-889f-11ea-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Ковалев/РИА Новости

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об использовании наименования «город Сталинир» наряду с наименованием Цхинвал.

Документ принят в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. В нём указывается, что название «город Сталинир» должно использоваться в дни памятных дат, связанных войной.

Министерствам и ведомствам Республики Южная Осетия, а также администрации города Цхинвал поручено организовать мероприятия в вышеуказанные дни с целью популяризации исторического наименования «город Сталинир».

Иосиф Джугашвили (Сталин) родился в грузинской семье в городе Гори, однако в ряде источников высказываются версии о его осетинском происхождении. И в Южной (провозгласившей независимость от Грузии), и в Северной Осетии (часть РФ) к вождю особое отношение — его почитают, ставят памятники и присваивают его имена улицам, продают изделия с его изображением.

Грузия считает Южную Осетию частью своей страны. Однако официальный Тбилиси регион не контролирует. После военного конфликта 2008 года территория провозгласила независимость. Республику признали Россия и несколько стран. Большая часть мирового сообщества отделение не одобрила.

Ранее к подобному переименованию прибегли в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Её глава Денис Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на время празднования памятных дат Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru.