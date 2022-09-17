Чиновник НАТО вышел на публику в носках, оскорбляющих россиян Глава Центра НАТО Сартс вышел на публику в носках c оскорбляющей россиян надписью

Фото: Twitter

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс появился на конференции в Варшаве в носках украинского производства с размещенной на них оскорбительной для россиян надписью. Соответствующее фото было размещено в официальном аккаунте Twitter министерства национальной обороны Польши.

Сам Сартс также не стал оправдываться и подтвердил, что на нем действительно надеты именно такие носки.

Также наличие тех самых носков на Сартсе подтвердил и их производитель. Он использовал данный инцидент в качестве беспатной рекламы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пару русскоговорящих туристов из Казахстана выгнали из автобуса в Грузии за то, что путешественники кричали: «Слава России!». Пассажирам транспорта не понравилось такое поведение отдыхающих, за что местные жители начали выкрикивать оскорбления и требовать немедленно покинуть автобус. В ответ на недовольство грузин мужчина показал средний палец.