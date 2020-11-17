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Чили откроет границы для туристов

16:43, 17 ноября 2020 37
Фото: Unsplash

Чили с 23 ноября возобновит приём туристов из-за рубежа.

Прилетающих в аэропорт Сантьяго иностранцев попросят предъявить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, полученный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также туристов обяжут заполнять анкету о состоянии здоровья и подписывать согласие на ежедневный медицинский мониторинг в течение 14 дней.

Как передаёт Travel and Leisure, иностранцев не будут отправлять на карантин, они смогут свободно передвигаться по всей территории Чили. От туристов ожидают, что в случае появления симптомов COVID-19 они будут немедленно сообщать об этом органам власти.

Путешественникам придётся соблюдать национальное и региональные предписания о комендантском часе, носить маски и быть готовыми к возможному вводу новых ограничений.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Чили превысило 500 тысяч. Порядка 15 тысяч человек стали жертвами болезни. В июне в стране наблюдался пик заражаемости, каждый день выявлялось по 6 тысяч новых больных. Сейчас суточный показатель снизился до 2 тысяч случаев.

Как сообщал NEWS.ru, ранее частично открыл границы северный сосед Чили — Перу.

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