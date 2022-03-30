Русские за границей сообщили о блокировке счетов из-за происхождения

Российский бизнесмен и основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, проживающий в Великобритании, рассказал агентству Reuters, что один из его счетов в швейцарском банке был заморожен. О каком банке идёт речь, бизнесмен не уточнил: при этом издание отмечает, что Чичваркин не поддерживает действия России на Украине, а западные санкции, введённые против российских чиновников, повлияли в том числе и на россиян, проживающих за границей.

О том, что банки заморозили их счета или платежи в Лондоне, Цюрихе и Париже, сообщили ещё четверо россиян, живущих за границей и имеющих двойное гражданство. Как рассказали два консультанта по вопросам благосостояния и юрист, также были отклонены заявки российских клиентов на открытие банковских счетов, кроме того, застопорились сделки в сферах недвижимости и искусства.

Банки <...> отказывают русским в банковских счетах: они закрывают двери для россиян по признаку национальности, — сказал проживающий в Лондоне партнёр-основатель юридической фирмы Amsterdam & Partners Боб Амстердам.

Ещё один европейский эксперт по налогам и планированию благосостояния сообщила, что источники доходов россиян тщательно проверяют независимо от их места жительства или благосостояния. Банки отклоняют переводы, даже если речь идёт о благотворительной деятельности, включая помощь украинским беженцам. В банке Crédit Mutuel, на действия которого пожаловалась одна из россиянок, заявил, что европейские банки обязаны проявлять «максимальную осмотрительность» при проверке транзакций, на которые может повлиять введение санкций.

Ранее стало известно, что клиенты банков Société Générale, CIC и BNP Paribas из России и Белоруссии сталкиваются с блокировкой банковских операций и даже закрытием своих счетов. Как говорится в документе, русскоговорящие клиенты не могут переводить деньги между личными счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои банковские карты. Россияне и белорусы, проживающие во Франции и подвергшиеся ограничениям в банках страны, инициировали петицию с просьбой к французским кредитным организациям прекратить дискриминацию по национальному признаку.