Четырёхлетняя индианка поставила рекорд по знанию таблицы Менделеева

Мировой рекорд по знанию таблицы Менделеева установила четырёхлетняя жительница Катара, она быстрее всех назвала полный состав химических элементов таблицы Менделеева. Об этом сообщает издание The Peninsula Qatar.
Девочка
Издание также рассказывает, что девочка смогла назвать всех премьер-министров Индии, планеты Солнечной системы и органы человека.
Периодическая система химических элементов была создана в 1869 году русским химиком Дмитрием Менделеевым. Современный вариант таблицы включает 118 элементов.
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