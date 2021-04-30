Четырёхлетняя индианка поставила рекорд по знанию таблицы Менделеева

https://static.news.ru/photo/f5c1d560-aab1-11eb-ab5d-96000091f725_660.jpg Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Мировой рекорд по знанию таблицы Менделеева установила четырёхлетняя жительница Катара, она быстрее всех назвала полный состав химических элементов таблицы Менделеева. Об этом сообщает издание The Peninsula Qatar.

Девочка назвала все элементы таблицы за 2 минуты 28 секунд. Таким образом она попала в Международную книгу рекордов — аналог Книги рекордов Гиннесса. По словам создателей сборника, это лучший показатель среди детей.

Издание также рассказывает, что девочка смогла назвать всех премьер-министров Индии, планеты Солнечной системы и органы человека.

Периодическая система химических элементов была создана в 1869 году русским химиком Дмитрием Менделеевым. Современный вариант таблицы включает 118 элементов.

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