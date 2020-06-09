Четырёхэтажный дом обрушился в Одессе

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В Одессе частично обрушился четырёхэтажный жилой дом. Из дома были эвакуированы 24 жителя.

<…> в Одессе по улице Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырёхэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека), — сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Там отметили, что в разрушенной части дома находятся четыре квартиры, в которых проживали 10 человек.

По сообщению МВД в Facebook, при обрушении повредилась газовая труба. К ликвидации аварии привлечены 50 спасателей.

Как ранее писал NEWS.ru, в Мурманске обрушился железнодорожный мост через Кольский пролив, соединяющий город с остальной Россией. Пострадавших в результате происшествия нет.